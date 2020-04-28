شكرا لمتابعة خبر عن مواطن الدمام لم يتعرض لخسائر بـ 10 مليار ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):أكد البنك العربي الوطني عدم صحة تعرض مواطن من الدمام لخسائر بقيمة 10 مليار ريال كما تردد على مواقع التواصل الإجتماعي .
وكشفت إدارة البنك أن المواطن المدعي لم يجري أي معاملات مع البنك ، وأنه أقام سابقاً ثلاث دعاوى صدر في الدعوى الاولى حكم نهائي لصالح البنك عام 1427 هـ ، والدعوى الثانية صدر بها حكم نهائي بعدم استحقاقه لما يدعيه بنفس العام ، والدعوى الثالثة صدر فيها حكم نهائي بعدم جواز النظر عام 1433 هـ .
وأكدت أن المواطن لا يقيم حالياً أي دعوى ضد البنك ، وأن البنك لا يوجد أي حكم ضده ، منوهاً بإتخاذ الإجراءات القانونية لمن يروج لهذه الأنباء المغلوطة .
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