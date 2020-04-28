شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. ضبط مستودع مخالف يخزن منتجات تجميلية في القريات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الثلاثاء، من ضبط مستودع مخالف في محافظة القريات يخزن منتجات تجميلية بطريقة غير نظامية.

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء، أنه تم رصد 1676 عبوة لعدة منتجات؛ فيما أُحيلت المنشأة للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.