شكرا لمتابعة خبر عن مدينة الملك سعود الطبية تدشن عيادة عن بُعد لعلاج البدانة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):في تطور جديد لخدمات مدينة الملك سعود الطبية ، يعتزم مركز جراحة البدانة استحداث عيادة جديدة لعلاج البدانة عبر الإتصال المرئي في ظل ظروف الوباء .
وأكد مدير المركز الدكتور إبراهيم العنزي ، أنه سيتم التواصل مباشرةً مع المرضى ومتابعة أحوالهم وتقرير الأدوية المناسبة لهم إذا لم يكن حضورهم ضرورياً وذلك على غرار مبادرة العيادة الإفتراضية التي نجحت في متابعة 288 مريض شهريا .
وأشار إلى أن هناك جدول ببحضور الأطباء أثناء مواعيد العمل والتواص مع المرضي مع إمكانية الحجز مسبقاً لضمان رد المريض .
الجدير بالذكر أن مركز جراحات البدانة بمدينة الملك سعود الطبية يعد من أهم المراكز لجراحة وعلاج السمنة على مستوى المملكة .
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