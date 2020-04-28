شكرا لمتابعة خبر عن مدينة الملك سعود الطبية تدشن عيادة عن بُعد لعلاج البدانة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

في تطور جديد لخدمات مدينة الملك سعود الطبية ، يعتزم مركز جراحة البدانة استحداث عيادة جديدة لعلاج البدانة عبر الإتصال المرئي في ظل ظروف الوباء .

وأكد مدير المركز الدكتور إبراهيم العنزي ، أنه سيتم التواصل مباشرةً مع المرضى ومتابعة أحوالهم وتقرير الأدوية المناسبة لهم إذا لم يكن حضورهم ضرورياً وذلك على غرار مبادرة العيادة الإفتراضية التي نجحت في متابعة 288 مريض شهريا .

وأشار إلى أن هناك جدول ببحضور الأطباء أثناء مواعيد العمل والتواص مع المرضي مع إمكانية الحجز مسبقاً لضمان رد المريض .

الجدير بالذكر أن مركز جراحات البدانة بمدينة الملك سعود الطبية يعد من أهم المراكز لجراحة وعلاج السمنة على مستوى المملكة .