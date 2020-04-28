بالفيديو.. تلاوة نادرة للقرآن الكريم بصوت الشيخ محمد أيوب

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف مقطع فيديو بصوت الشيخ محمد أيوب رحمه الله في تلاوة نادرة قبل عدة سنوات بصوت خاشع خلال صلاة التراويح بالمسجد النبوي. كشف مقطع فيديو بصوت الشيخ محمد أيوب رحمه الله في تلاوة نادرة قبل عدة سنوات بصوت خاشع خلال صلاة التراويح بالمسجد النبوي. واظهر المقطع الذي نشره حساب أخبار المدينة عبر "تويتر" الصوت الرائع والتلاوة النادرة للشيخ محمد أيوب الذي كان إمام المسجد النبوي في الفترة ما بين "1410هـ - 1417هـ" والذي توفي في عام 9 رجب 1437هـ.

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