شكرا لمتابعة خبر عن موقف المستفيد حال عدم إثبات الإستقلالية في حساب المواطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد برنامج حساب المواطن اليوم الثلاثاء أن يوم 10 يونيو المقبل آخر موعد لإثبات استقلالية المستفيدين .

وحذر البرنامج من إيقاف الدعم حال عدم إثبات الإستقلالية أو عدم إضافة الفرد كتابع للمستفيد الرئيسي في حال كان غير مستقل .

وجدد التأكيد على المستندات اللازمة لإثبات الستقلالية وهي عقد إيجار الموحد أو صك ملكية أو مشهد سكن جامعي باسم المستفيد .