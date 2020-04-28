شكرا لمتابعة خبر عن موقف المستفيد حال عدم إثبات الإستقلالية في حساب المواطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد برنامج حساب المواطن اليوم الثلاثاء أن يوم 10 يونيو المقبل آخر موعد لإثبات استقلالية المستفيدين .
وحذر البرنامج من إيقاف الدعم حال عدم إثبات الإستقلالية أو عدم إضافة الفرد كتابع للمستفيد الرئيسي في حال كان غير مستقل .
وجدد التأكيد على المستندات اللازمة لإثبات الستقلالية وهي عقد إيجار الموحد أو صك ملكية أو مشهد سكن جامعي باسم المستفيد .
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