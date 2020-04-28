شكرا لمتابعة خبر عن «الخطوط السعودية» تنفي عودة الرحلات الجوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت الخطوط السعودية، اليوم الثلاثاء، على عدم صحة ما يتم تداوله حول عودة الرحلات الجوية للطيران الداخلي والخارجي في الوقت الحاضر.

وأوضحت الخطوط السعودية، أن عودة الرحلات لطبيعتها مؤجل حتى إشعار آخر، كما أنه مرتبط بصدور التوجيهات من الجهات المختصة.

وكانت المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، قد كشف في وقت سابق، عن استمرار تعليق الرحلات الجوية الدولية والداخلية للمسافرين، إلا في الحالات الاستثنائية وحتى إشعار آخر.