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شكرا لمتابعة خبر عن مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):يصدح أذان المغرب في مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، عند الساعة 06:46 اليوم الثلاثاء، فيما سيكون في المدينة المنورة عند الساعة 06:50؛ بينما في العاصمة الرياض فيؤذن فيها لصلاة المغرب عند الساعة 06:22م.
ويعد أهالي الدمام هم أول من يرفع أذان المغرب اليوم الخامس من رمضان، حيث سيكون عند الساعة 06:11، فيما سيكون أهالي تبوك آخر من يرفع الأذان اليوم حيث يحين موعد صلاة المغرب عند الساعة 07:08.
ويأتي موعد أذان العشاء في اليوم الخامس من رمضان فسوف يكون عند الساعة 08:22 في الرياض وعند الساعة 08:46 في مكة المكرمة وعند الساعة 08:50 في المدينة المنورة؛ بينما مواقيت الصلاة كما هو موضح في الجدول التالي:
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