اخبار السعوديه

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يصدح أذان المغرب في مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، عند الساعة 06:46 اليوم الثلاثاء، فيما سيكون في المدينة المنورة عند الساعة 06:50؛ بينما في العاصمة الرياض فيؤذن فيها لصلاة المغرب عند الساعة 06:22م.

ويعد أهالي الدمام هم أول من يرفع أذان المغرب اليوم الخامس من رمضان، حيث سيكون عند الساعة 06:11، فيما سيكون أهالي تبوك آخر من يرفع الأذان اليوم حيث يحين موعد صلاة المغرب عند الساعة 07:08.

ويأتي موعد أذان العشاء في اليوم الخامس من رمضان فسوف يكون عند الساعة 08:22 في الرياض وعند الساعة 08:46 في مكة المكرمة وعند الساعة 08:50 في المدينة المنورة؛ بينما مواقيت الصلاة كما هو موضح في الجدول التالي:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا