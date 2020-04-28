الغذاء والدواء: ضبط 115 طنا من التمور مخزنة بمزرعة ومستودع غير مرخصين

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): ضبطت هيئة الغذاء والدواء بالتعاون مع وزارات البيئة والمياه والتجارة و الشؤون البلدية والقروية 115 طنا من التمور المخزنة في ظروف سيئة. ضبطت هيئة الغذاء والدواء بالتعاون مع وزارات البيئة والمياه والتجارة و الشؤون البلدية والقروية 115 طنا من التمور المخزنة في ظروف سيئة. واوضحت الهيئة من خلال تغريده عبر حسابها "تويتر" أن تم ضبط 115 طنا من التمور المخزنة بمنطقتي الجوف و جازان115 طنًا ، والتخزين جرى في ظروف سيئة ، بداخل مستودع ومزرعة غير مرخصين. وتابعت بأن الجهات المسؤولة اتخذت الإجراءات اللازمة واستكمال الإجراءات النظامية.

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