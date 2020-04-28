شكرا لمتابعة خبر عن «حقوق الإنسان»: أنظمة المملكة تستهدف تحسين معيشة الأفراد بأساليب غير تقليدية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت هيئة حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة المملكة تحرص على دعم جهود التنمية الاجتماعية، وبخاصة تحسين معيشة ذوي الدخل المحدود بأساليب غير تقليدية، وإيجاد فرص عمل تتناسب مع قدرات الأفراد والأسر.

وذكرت الهيئة، مثالًا ببنك التنمية الاجتماعية الذي تم تأسيسه عام 1391 هـ، وتركز نشاطه في بداية تأسيسه على التمويل الاجتماعي؛ ثم توسع في أنشطته ليشمل برامج التمويل المهنية لتكون جنبًا إلى جنب مع التمويل الاجتماعي.