شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الشرقية: تطهير وتعقيم 4800 موقع وتنفيذ 3500 جولة رقابية خلال الأربعة أيام الأولى من الشهر المبارك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

استمرارا لجهودها الاحترازية والوقائية في تكثيف أعمال الإصحاح البيئي عبر تعقيم وتطهير الشوارع والأسواق والمرافق الحيوية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، واصلت أمانة المنطقة الشرقية جهودها عبر تكثيف الجولات الرقابية الميدانية التي تقوم بها، من خلال حملات التعقيم والتطهير والرقابة الصحية منذ بداية الشهر الكريم، والتي أسهمت بضبط المخالفات بهدف تصحيحها، وتطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية الخاصة بها بما يحقق مصلحة المستهلك والتاجر.

ومنذ اليوم الأول وحتى اليوم الرابع بلغت المواقع التي تم تطهيرها وتعقيمها (4800) موقع، فيما بلغ عدد الجولات الرقابية، وتحديداً من قِبل الأمانة 3500 جولة رقابية، و (55) جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، كما تم تسجيل عدد (328) من الإشعارات والغرامات والمخالفات،

هذا وتستمر الجولات الرقابية المفاجئة من قِبل الأمانة؛ حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين باستيفاء الاشتراطات الصحية الخاصة بالمحلات، وقد حملت الأمانة على عاتقها هذه المسؤولية استجابةً وإنفاذاً لدعوة القيادة الرشيدة بالمحافظة على الانسان، وتطبيقاً للقرارات ذات العلاقة بحماية المستهلك، وتحديداً في ظل انتشار جائحة " كورونا ".

ودعت الأمانة بضرورة تكاتف المستهلكين معها بهدف حماية الوطن ومن فيه، بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال التواصل مع مركز 940، أو قنوات الأمانة الاجتماعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

Advertisements