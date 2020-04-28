دعاء يوم الثاني عشر من شهر رمضان - فضل دعاء 12 رمضان

تقدم لكم وكالة سوا الاخبارية دعاء يوم الثاني عشر من شهر رمضان المبارك والذي يصادف يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو 2020، وجعل الله تعالى لعباده موسماً ذكره بعينه وخصّه عن باقي المواسم في مضاعفة الأجور وزيادة المِنح والمغفرة والعطايا من لدنه، إذْ جعل ذلك في شهر رمضان المبارك، وقدّره شهراً من كلّ سنة.

دعاء يوم الثاني عشر من رمضان عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله: " اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ السِّتْرَ وَ الْعَفَافَ، وَ أَلْبِسْنِي فِيهِ لِبَاسَ الْقُنُوعِ وَ الْكَفَافِ، وَ نَجِّنِي فِيهِ مِمَّا أَحْذَرُ وَ أَخَافُ، بِعِصْمَتِكَ يَا عِصْمَةَ الْخَائِفِينَ".

ثواب دعاء 12 رمضان "مَنْ دَعَا بِهِ بُدِّلَتْ سَيِّئَاتُهُ حَسَنَاتٍ، وَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ"، حيث يرجح العلماء العديد من الأوقات التي تستجاب فيها الأدعية منها ليلة القدر والوقت بين الآذان والإقامة وعند السجود.

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كما أن للصائم دعوة لا ترد ويقال بأنها في الساعة الأخيرة قبل الإفطار أو قبل آذان المغرب لذلك يجب على الصائك توخي هذه الأوقات للدعاء في شهر رمضان المبارك.

والدعاء دليل على التوكل على الله، فسرُّ التوكلِ وحقيقتُه هو اعتمادُ القلبِ على الله، وفعلُ الأسباب المأذون بها، وأعظمُ ما يتجلى هذا المعنى حالَ الدعاء؛ ذلك أن الداعيَ مستعينٌ بالله، مفوضٌ أمرَهُ إليه وحده.

وحين يقترب موعد شهر رمضان المبارك يهيء المسلمون أنفسهم لاستقباله على أتمّ وجهٍ مستعدّين ليغتنموا من أجوره وبركته بكلّ وُسعهم، وفضّل الله تعالى شهر رمضان المبارك في عدّة أمور؛ أوّلها أن أنزل فيه القرآن الكريم على النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، حيث قال الله تعالى :(شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ).