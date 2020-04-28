«حساب المواطن» يوضح كيفية وشروط رفع المرفقات

أوضح برنامج حساب المواطن، كيفية رفع المرفقات والشروط الواجب توافرها في المرفقات حتى يتم قبولها.

جاء ذلك ردًا على استفسارات عدد من المواطنين حول فشلهم في رفع المرفقات على حساباتهم.

وذكر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج -عبر تويتر- إنه لرفع المرفقات يتم الدخول إلى البوابة الالكترونية، ثم «تفاصيل الطلب- إدارة المرفقات»، وإرفاق المستندات المطلوبة بالضغط على أيقونة «استعراض الملف».

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وأشار البرنامج إلى أن المرفقات يجب أن تكون بإحدى هذه الصيغ التالية: jpg ،jpeg ،png ، bmp،pdf وألا يتجاوز حجم المرفقات 2 ميجابايت.

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