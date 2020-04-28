للمستثمرين السعوديين.. شروط مؤسسة الحبوب لشراء 10% من احتياجات القمح السنوية

جددت المؤسسة العامة للحبوب، دعوتها للشركات والمستثمرين السعوديين في الخارج للتأهيل في الدعوات التي يتم طرحها لشراء 10 % من احتياجات المملكة السنوية من القمح.

وكشفت المؤسسة العامة للحبوب، عبر حسابها الموثق بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، عن شروط تأهيل المستثمرين للمشاركة في توفير 10% من احتياجات القمع السنوية.

شروط المشاركة في توفير الاحتياجات السنوية من القمح

وأوضحت المؤسسة العامة للحبوب، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، ضرورة توافر عدة شروط في المتقدم سواء كان شركة أو مستثمرًا للمشاركة في توفير حصة سنوية من القمح، وتتمثل هذه الشروط في:

1- أن يكون المستثمر أو الشركة مسجلة في وزارة البيئة والمياه.

2- أن تكون الشركة سعودية أو شراكة على ألا تقل نسبة استحواذ الجانب السعودي على 15%.

3- أن يكون القمح منتجًا من مزارع في الخارج لصالح الشركة ومطابقًا للمواصفات.

4- ألا تقل كمية القمح المنتج عن 5000 طن في الدولة الواحدة ويمكن الاندماج للوصول إلى الكمية المحددة.

5- أن تكون عملية الاندماج بعقود مُصدَّقة من السفارات السعودية في الخارج أو مكاتب محاماة دولية.

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6- التواصل مع الإدارة العامة للتعاون الدولي والاستثمار الزراعي في الخارج عبر البريد الإلكتروني [email protected]

كما بيَّنت المؤسسة العامة للحبوب، أن طرح هذه الدعوات يأتي في إطار توجّه الدولة للاستفادة من تلك الاستثمارات ودعمًا للشركات السعودية المستثمرة في الدول التي بها مزايا نسبية لزراعة السلع التي تستوردها المملكة وفي مقدمتها القمح.

الاستثمار الزراعي بالخارج واستراتيجية الأمن الغذائي

وفي وقت سابق، كشف محافظ المؤسسة العامة للحبوب، المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن طرح المؤسسة لهذه الدعوات يأتي في إطار تنويع مصادر وآليات تأمين احتياجات المملكة من القمح.

وأشار محافظ المؤسسة العامة للحبوب، إلى أن برنامج الاستثمار الزراعي في الخارج يمثل أحد برامج استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة بهدف تنويع واستقرار مصادر الإمدادات الغذائية الخارجية.

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