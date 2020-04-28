«أمانة المدينة» تعتمد عشرات الرخص والقرارات لخدمة المواطنين عن بعد

بهدف تعزيز الإجراءات الوقائية ضد كورونا..

أنجزت أمانة منطقة المدينة المنورة أكثر من رخصة وقرار خلال أسبوع لمختلف الأنشطة على مستوى الأمانة والبلديات؛ وذلك ضمن خدماتها الإلكترونية المقدمة للمواطنين عن بعد. وشملت الرخص والقرارات التي صدرت بهدف تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية واستمرار الخِدْمات دون توقف، اعتماد 23 رخصة بناء سكني وتجاري، و7 رخص حفريات لخدمات البنية التحتية، وإصدار 5 قرارات مساحي، و92 رخصة بلدية للمنشآت التجارية .

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