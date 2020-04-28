أمانة الشرقية تنقل سوق الخضار المؤقت بالدمام إلى موقع جديد

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، نقل سوق الخضار المؤقت بمجمع النخيل مول بالدمام، إلى موقعه الجديد بدءًا من غد الأربعاء.

وذكرت الأمانة –عبر حسابها بتويتر- أنها تود التنويه بأن اليوم الثلاثاء (5 رمضان) هو آخر يوم لسوق الخضار المؤقت بمواقف مجمع النخيل مول الواقع بغرب الدمام.

وسيتم نقل السوق بداية من يوم غد الأربعاء (٦ رمضان) إلى موقعه الجديد بجوار مجمع الأمير محمد بن فهد التعليمي، في حي أحد.

Advertisements

وأشارت أمانة المنطقة الشرقية إلى أن مواعيد العمل بسوق الخضار بمكانه الجديد، ستكون من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

اقرأ أيضًا:

المنطقة الشرقية: الأمن يبدأ العمل على تطبيق تصاريح التنقل الموحدة اعتبارًا من الثالثة عصرًا