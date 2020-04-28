اعتبارًا من الأربعاء
أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، نقل سوق الخضار المؤقت بمجمع النخيل مول بالدمام، إلى موقعه الجديد بدءًا من غد الأربعاء.
وذكرت الأمانة –عبر حسابها بتويتر- أنها تود التنويه بأن اليوم الثلاثاء (5 رمضان) هو آخر يوم لسوق الخضار المؤقت بمواقف مجمع النخيل مول الواقع بغرب الدمام.
وسيتم نقل السوق بداية من يوم غد الأربعاء (٦ رمضان) إلى موقعه الجديد بجوار مجمع الأمير محمد بن فهد التعليمي، في حي أحد.
وأشارت أمانة المنطقة الشرقية إلى أن مواعيد العمل بسوق الخضار بمكانه الجديد، ستكون من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.
اقرأ أيضًا:
المنطقة الشرقية: الأمن يبدأ العمل على تطبيق تصاريح التنقل الموحدة اعتبارًا من الثالثة عصرًا
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة الشرقية تنقل سوق الخضار المؤقت بالدمام إلى موقع جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.