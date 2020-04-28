مؤسسة النقد تعيد تشغيل كامل فروع البنوك ومراكز التحويل

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، إعادة تشغيل كامل فروع البنوك ومراكز التحويل، مع التقيد بأوقات العمل المحددة حسب تعليمات المؤسسة بشأن أوقات العمل في شهر رمضان وعيد الفطر، والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الجديد.

وبدأت البنوك السعودية تطبيق الدوام الجديد في شهر رمضان بالتزامن مع أول أيام العمل في هذا الأسبوع وفقًا للتعليمات الصادرة من ساما بهذا الشأن.

وحددت ساما، دوام البنوك والمصارف ومراكز التحويل والنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة «سريع» خلال شهر رمضان المبارك وكذلك إجازة عيد الفطر للعام الجاري 1441هـ، وإلحاقًا بتعليمات المؤسسة في شأن تنظيم عمل المؤسسات المالية عن بُعد وفق ضوابط محددة.

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وأوضحت ساما في وقت سابق، أنَّ مواعيد البنوك في رمضان ستكون من الساعة (العاشرة) صباحًا حتى الساعة (الثانية) مساءً، على أن يتم الإعلان عن هذه الفروع وأوقات عملها عبر الوسائل المتاحة.

بينما تكون أوقات العمل اليومية لمراكز التحويل خلال الفترة من الساعة (السابعة) صباحًا حتى الساعة (الرابعة) مساءً، وفقًا لتقدير مراكز التحويل، على ألّا تقل ساعات عمل هذه المراكز عن (5) ساعات يوميًّا، وأن يتم الإعلان عن هذه المراكز وأوقات عملها عبر الوسائل المتاحة.

وبشأن النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة «سريع»، بينت مؤسسة النقد؛ أن أوقات عمله خلال شهر رمضان ستكون من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الرابعة عصرًا. فيما ينتهي عمل النظام خلال شهر رمضان الكريم بنهاية عمل يوم الخميس 28/ 9/ 1441هـ الموافق 21/ 5/ 2020م، على أن يعود للعمل يوم الثلاثاء 3/ 10/ 1441هـ الموافق 26/ 5/ 2020م (حسب تقويم أم القرى)، مع التنبيه بأن غرف المقاصة ستعمل بالتوافق مع ساعات وأيام عمل نظام سريع.

كما حددت ساما بداية إجازة عيد الفطر المبارك في البنوك السعودية بنهاية عمل يوم الخميس 28/ 9/ 1441هـ الموافق 21/ 5/ 2020م، على أن تستأنف البنوك أعمالها يوم الأحد 8/ 10/ 1441هـ الموافق 31/ 5/ 2020م (حسب تقويم أم القرى)، مؤكدة في هذا الصدد على البنوك ومراكز التحويل وجوب فتح عدد من فروعها في الأماكن التي تستدعي الحاجة التعامل مع البنوك للعمل في فترات معينة خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وإبلاغ المؤسسة بأسماء هذه الفروع ومواعيد عملها والإعلان عن ذلك بالوسائل المناسبة.