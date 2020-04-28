بالصور.. تطبيق «التباعد الاجتماعي» بين المصلين في الحرمين الشريفين

حرصًا على صحة الفرد وحمايته من العدوى
طبقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الإجراءات الاحترازية في التباعد بين صفوف المصلين؛ لمنع تفشي فيروس كورونا.
وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين، إدارتي الأمن والممرات بالمسجد الحرام بتطبيق التباعد الاجتماعي بين المصلين في كل المصليات الداخلية، وذلك خلال أداء كل الفروض، وذلك التزامًا بتعليمات الوقاية من كورونا.
وأوضح مدير الإدارة العامة للأمن والسلامة والحشود فايز الحارثي، أن الإدارة تقوم بتنظيم المصلين داخل مصليات محدده وذلك بعد تعقيمها وتطهيرها من قبل وكالة الشؤون الفنية والخدمية؛ حيث يقوم موظفو إدارة الأمن بتطبيق إجراءات التباعد بين المصلين، وإغلاق المصلى بعد وصول المصلين إلى عدد محدد.
من جانبه، قال مدير إدارة الممرات ناصر حمزي، أن أعمال إدارته قائمة على توجيه المصلين إلى المصليات بالتعاون مع رجال الأمن مع الحرص والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.
الجدير بالذكر أن الرئاسة اتخذت مؤخرًا عددًا من الإجراءات الوقائية أبرزها قياس درجات الحرارة أثناء الدخول، للأئمة والمؤذنين ورجال الأمن وموظفي الرئاسة والعاملين؛ للتأكد من سلامة داخلي المسجد الحرام.
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