أمطار رعدية ورياح نشطة بمناطق المملكة.. الثلاثاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الثلاثاء، هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.

وذكرت الهيئة، أن الحالة الجوية السابقة تشمل مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية، والرياض.

كما تشمل أيضًا مرتفعات نجران، جازان، عسير، والباحة، تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت الأرصاد أن حركة الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15-38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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أما الخليج العربي، فتكون حركة الرياح السطحية شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.

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