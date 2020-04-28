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الخطوط السعودية تنفي فتح باب الحجز للرحلات الداخلية

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ردًا على ما تم تداوله بمواقع التواصل

نفت الخطوط عودة الرحلات الداخلية وفتح باب الحجز لها، مشيرة إلى أن ما تم تداوله بهذا الخصوص غير صحيح.

وذكرت الخطوط السعودية -عبر حسابها بتويتر- أنه سيتم الإعلان عبر منصات التواصل، في حال تم استئناف الرحلات الجوية.

جاء ذلك ردًا على استفسار مواطن حول صحة ما يتم تداوله عبر مواقع الإنترنت وشبكات التواصل، من أن الخطوط السعودية ستسمح بحجوزات الطيران الداخلية عبر موقعها الرسمي بداية من يوم الإثنين 1 يونيو 2020.

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يذكر أن المملكة اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فيروس ، ومنها تعليق الرحلات الداخلية والخارجية، ومنع التجول، لعدة ساعات يوميًّا وتعليق الدراسة.

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