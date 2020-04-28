إغلاق 3 منشآت غذائية في محافظة الجموم بمكة المكرمة

أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية الجموم، ثلاث منشآت غذائية لمخالفتها اشتراطات الأنشطة المستثناة وعدم تنفيذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة لمكافحة فيروس كورونا.

وأوضح رئيس بلدية الجموم فيصل آل مخلص، أنَّ الفِرَق الرقابية الميدانية تواصل حاليًا أعمالها في متابعة المنشآت الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة، والتأكد من تطبيقها التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا.

وأكد أنه تمّ تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على 4 منشآت، لعدم تنفيذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة .

وشدد على أنّ الفرق الميدانية لا تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المحال المخالفة .