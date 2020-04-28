بالصور.. الملحقية العسكرية بواشنطن تتابع عودة العالقين من منسوبي القوات المسلحة

ممن أنهوا برامجهم التدريبية
قامت الملحقية العسكرية في واشنطن وأوتاوا، وبالتنسيق مع المعنيين بالسفارة، بإيواء العالقين من منسوبي القوات المسلحة ممن أنهوا برامجهم التدريبية وذلك بالعاصمة واشنطن، لحين موعد رحلات مغادرتهم للوطن، ضمن رحلات الإجلاء التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين.
وأوضحت وزارة الدفاع -عبر موقعها الإلكتروني- أن هذا الإجراء يأتي امتدادًا لما تقوم به سفارة خادم الحرمين الشريفين في واشنطن؛ لإيواء المواطنين العالقين بالولايات المتحدة الأمريكية خلال جائحة فيروس كورونا (COVID-19).
من جانبه، أكد الملحق العسكري بسفارة المملكة في واشنطن وأوتاوا، اللواء الركن فواز بن محمد الفواز، استمرار التعاون والتنسيق مع المعنيين في سفارة خادم الحرمين الشريفين، فيما يخص خطة الإجلاء وتوفير كل التسهيلات اللازمة من أجل الحفاظ على سلامتهم وراحتهم.
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