تدشين النسخة الثالثة من مجلس دعم المنشآت الافتراضي اليوم

بعنوان "استدامة الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة"
يطلق مركز دعم المنشآت الافتراضي التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، اليوم، النسخة الثالثة من الجلسة الافتراضية لمجلس دعم المنشآت بعنوان "استدامة الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة".
ويأتي ذلك بحضور كل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة النقل من خلال نقل مباشر على حساب "منشآت" @MonshaatSA في منصة تويتر الساعة العاشرة مساءً.
وتهدف الجلسة إلى تسليط الضوء على مبادرات المملكة في تخفيف الأثر المالي والاقتصادي على المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويستضيف المجلس شخصيات حكومية اعتبارية من وزارة الاتصالات ووزارة النقل للحديث عن استمرارية الأعمال وتسليط الضوء على المبادرات الحكومية المتخذة، وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومناقشة الحلول المقترحة في المرحلة الحالية لمواجهة جائحة كورونا المستجد Covid-19، وذلك لتعزيز دور الجهات الحكومية في ظل الأزمة الحالية، وفتح آفاق التعاون مع الجهات المعنية لإيصال المبادرات لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى فتح قناة تفاعلية مع المسؤولين.
وتم إعداد خطة لإقامة 10 مجالس بواقع 3 جلسات أسبوعياً أيام الأحد والثلاثاء والخميس، إذ تم إقامة أول نسخة منها بعنوان "مبادرات الموارد البشرية في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة"، بمشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق الموارد البشرية "هدف"، كما كانت الجلسة الثانية بعنوان "مبادرات الزكاة والدخل في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة"، بحضور معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت".
يذكر أن النسختين الأولى والثانية من المجلس، شهدتا إقبالًا كبيرًا تجاوز 400 ألف مشاهدة بثت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنصة مركز دعم المنشآت.
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