السعودية اليوم / الصحة اللبنانية تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد



بيروت 5 رمضان 1441 هـ الموافق 28 ابريل 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة اللبنانية 7 إصابات مؤكدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أنه تم تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 717 ، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة اليوم، ليستقر العدد حتى الآن على 24 واستقرار حالات الشفاء على 145 حالة.

// انتهى //

13:57ت م

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بيروت 5 رمضان 1441 هـ الموافق 28 ابريل 2020 م واسسجلت وزارة الصحة اللبنانية 7 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أنه تم تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 717 ، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة اليوم، ليستقر العدد حتى الآن على 24 واستقرار حالات الشفاء على 145 حالة.// انتهى //13:57ت م0067

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