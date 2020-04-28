السعودية اليوم / هجوم انتحاري يستهدف مديرية استخبارات كركوك بالعراق



بغداد 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واس

استهدف هجوم انتحاري مديرية استخبارات كركوك اليوم ، ما أسفر عن إصابة رجلي أمن عراقيين بجروح.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي بأن انتحاريًا إرهابيًا فجّر نفسه في مدخل مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب كركوك، مما أسفر عن إصابة اثنين من منتسبي المديرية بجروح.

ولم تذكر الخلية مزيدًا من التفاصيل.

// انتهى //

13:54ت م

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