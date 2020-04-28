السعودية اليوم/ أمانة الشرقية تُواصل تطهير وتعقيم المواقع خلال شهر رمضان المبارك



الدمام 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واس

واصلت أمانة المنطقة الشرقية، جولاتها الرقابية الميدانية وحملات التعقيم والتطهير والرقابة الصحية، وذلك استمراراً لجهودها الاحترازية والوقائية في تكثيف أعمال الإصحاح البيئي في الشوارع والأسواق والمرافق الحيوية للحد من انتشار

وأفادت الأمانة أن عدد المواقع التي تم تطهيرها وتعقيمها منذ اليوم الأول من شهر رمضان المبارك وحتى اليوم الرابع بلغ (4800) موقع، فيما بلغ عدد الجولات الرقابية، وتحديداً من قِبل الأمانة (3500) جولة رقابية، و (55) جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، كما تم تسجيل (328) من الإشعارات والغرامات والمخالفات.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار الجولات الرقابية المفاجئة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين باستيفاء الاشتراطات الصحية الخاصة بالمحلات، داعيةً إلى ضرورة تكاتف المستهلكين معها بهدف حماية الوطن ومن فيه، بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال التواصل مع مركز 940، أو قنوات الأمانة الاجتماعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

// انتهى //

13:52ت م

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الدمام 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واسواصلت أمانة المنطقة الشرقية، جولاتها الرقابية الميدانية وحملات التعقيم والتطهير والرقابة الصحية، وذلك استمراراً لجهودها الاحترازية والوقائية في تكثيف أعمال الإصحاح البيئي في الشوارع والأسواق والمرافق الحيوية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، والتي أسهمت عن ضبط المخالفات بهدف تصحيحها، وتطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية الخاصة بها بما يحقق مصلحة المستهلك والتاجر.وأفادت الأمانة أن عدد المواقع التي تم تطهيرها وتعقيمها منذ اليوم الأول من شهر رمضان المبارك وحتى اليوم الرابع بلغ (4800) موقع، فيما بلغ عدد الجولات الرقابية، وتحديداً من قِبل الأمانة (3500) جولة رقابية، و (55) جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، كما تم تسجيل (328) من الإشعارات والغرامات والمخالفات.وأكدت أمانة الشرقية استمرار الجولات الرقابية المفاجئة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين باستيفاء الاشتراطات الصحية الخاصة بالمحلات، داعيةً إلى ضرورة تكاتف المستهلكين معها بهدف حماية الوطن ومن فيه، بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال التواصل مع مركز 940، أو قنوات الأمانة الاجتماعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.// انتهى //13:52ت م0065

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.