السعودية اليوم / تسجيل 541 إصابة جديدة بفيروس كورونا في دولة الإمارات



أبوظبي 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم تسجيل 541 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة، في بيانها اليوم، بتسجيل سبع حالات وفاة لمصابين بكورونا، لأشخاص كانوا يعانون من أمراض مزمنة، ما يرفع عدد الوفيات في الدولة إلى 89 حالة ، مشيرة إلى شفاء 91 حالة جديدة لمصابين بالفيروس المستجد، ليبلغ مجموع المتعافين 2181 حالة.

وذكرت الوزارة أنه تم إجراء أكثر من 25 ألف فحص جديد في إطار خطة لتوسيع نطاق الفحوصات من أجل الاكتشاف المبكر للحالات.

// انتهى //

13:47ت م

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أبوظبي 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم تسجيل 541 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع عدد حالات الإصابة المسجلة في البلاد إلى 11 ألفا و380 حالة.وأفادت وزارة الصحة، في بيانها اليوم، بتسجيل سبع حالات وفاة لمصابين بكورونا، لأشخاص كانوا يعانون من أمراض مزمنة، ما يرفع عدد الوفيات في الدولة إلى 89 حالة ، مشيرة إلى شفاء 91 حالة جديدة لمصابين بالفيروس المستجد، ليبلغ مجموع المتعافين 2181 حالة.وذكرت الوزارة أنه تم إجراء أكثر من 25 ألف فحص جديد في إطار خطة لتوسيع نطاق الفحوصات من أجل الاكتشاف المبكر للحالات.// انتهى //13:47ت م0064

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