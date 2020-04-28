السعودية اليوم / قلق أممي من تداعيات أزمة فيروس كورونا في القرن الأفريقي



جنيف 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واس

أعربت الأمم المتحدة عن القلق إزاء الأثر المدمر الذي يمكن أن يسببه فيروس

وقدر برنامج الغذاء العالمي أن ٢٠ مليون شخص في المنطقة يعانون بالفعل من انعدام الأمن الغذائي في ٩ دول ،وهي إثيوبيا وجنوب السودان وكينيا والصومال وأوغندا ورواندا وبوروندي وجيبوتي وإريتريا، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن ترتفع هذه الأعداد إلى ٤٣ مليون شخص خلال الأشهر الثلاثة القادمة بسبب الأثر الاقتصادي والاجتماعي للوباء .

وأوضحت المتحدثة باسم البرنامج إليزابيث بيرس في مؤتمر صحفي أن نصف سكان الحضر في القرن الأفريقي يعيشون في مستوطنات عشوائية وأحياء فقيرة ، ويكسب ٢٥ مليون شخص خبزه اليومي من الأعمال اليدوية في القطاع غير الرسمي ، وقد فقد الملايين وظائفهم بسبب الوباء .

وقالت إن البرنامج يحتاج إلى أكثر من ٥٠٠ مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة القادمة لتوسيع نطاق عملياته في شرق أفريقيا .

ودعت إلى بقاء الحدود مفتوحة للتخفيف من انعدام الأمن الغذائي وتجنب الآثار الكارثية.

// انتهى //

13:39ت م

0061



جنيف 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واسأعربت الأمم المتحدة عن القلق إزاء الأثر المدمر الذي يمكن أن يسببه فيروس كورونا في دول القرن الأفريقي ،وهي منطقة أقل قدرة على التكيف بسبب ضعف الاقتصاد والبنية التحتية الصحية.وقدر برنامج الغذاء العالمي أن ٢٠ مليون شخص في المنطقة يعانون بالفعل من انعدام الأمن الغذائي في ٩ دول ،وهي إثيوبيا وجنوب السودان وكينيا والصومال وأوغندا ورواندا وبوروندي وجيبوتي وإريتريا، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن ترتفع هذه الأعداد إلى ٤٣ مليون شخص خلال الأشهر الثلاثة القادمة بسبب الأثر الاقتصادي والاجتماعي للوباء .وأوضحت المتحدثة باسم البرنامج إليزابيث بيرس في مؤتمر صحفي أن نصف سكان الحضر في القرن الأفريقي يعيشون في مستوطنات عشوائية وأحياء فقيرة ، ويكسب ٢٥ مليون شخص خبزه اليومي من الأعمال اليدوية في القطاع غير الرسمي ، وقد فقد الملايين وظائفهم بسبب الوباء .وقالت إن البرنامج يحتاج إلى أكثر من ٥٠٠ مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة القادمة لتوسيع نطاق عملياته في شرق أفريقيا .ودعت إلى بقاء الحدود مفتوحة للتخفيف من انعدام الأمن الغذائي وتجنب الآثار الكارثية.// انتهى //13:39ت م0061

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