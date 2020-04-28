السعودية اليوم / " الزكاة فضائل وأحكام" محاضرة عن بُعد بدعوي جدة غداً



جدة 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واس

تنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجدة غداً، محاضرة بعنوان " الزكاة فضائل وأحكام "، يقدمها الدكتور عبدالله صالح منكابو، وذلك من خلال البث المباشر لقنوات الجمعية.

وتأتي المحاضرة التي تُقام عقب صلاة العشاء، ضمن البرامج والمناشط التي تنظمها الجمعية خلال شهر رمضان المبارك .

// انتهى //

13:37ت م

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