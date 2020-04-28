السعودية اليوم / جامعة حائل تنتج أقنعة طبّية عبر طابعات ثلاثية الأبعاد



حائل 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واس

أنتجت جامعة حائل من خلال مركز إنتاج البرمجيات والتطبيقات الإلكترونية إحدى مبادرات " واحة الإبداع " نوعين من الأقنعة الطبّية عبر طابعات ثلاثية الأبعاد ضمن خطة التحول الوطني 2020- للوقاية من

وأنتج الكمامات عدد من منسوبي المركز من أعضاء هيئة التدريس السعوديين لاستخدامها في المستشفيات وعند الخروج من المنزل وذلك للطلب المتزايد عليها، حيث تم تصميم وإنتاج الأقنعة بناءً على المعايير الموصى بها طبياً لإجراءات السلامة الاحترازية.

يذكر أن مركز إنتاج البرمجيات والتطبيقات الإلكترونية قدم المبادرة تنفيذًا لتوجيهات معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم لتكامل الجهود بين مؤسسات وقطاعات الدولة لمواجهة هذه الجائحة.

// انتهـى //

13:33ت م

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حائل 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واسأنتجت جامعة حائل من خلال مركز إنتاج البرمجيات والتطبيقات الإلكترونية إحدى مبادرات " واحة الإبداع " نوعين من الأقنعة الطبّية عبر طابعات ثلاثية الأبعاد ضمن خطة التحول الوطني 2020- للوقاية من فيروس كورونا المستجد وأنتج الكمامات عدد من منسوبي المركز من أعضاء هيئة التدريس السعوديين لاستخدامها في المستشفيات وعند الخروج من المنزل وذلك للطلب المتزايد عليها، حيث تم تصميم وإنتاج الأقنعة بناءً على المعايير الموصى بها طبياً لإجراءات السلامة الاحترازية.يذكر أن مركز إنتاج البرمجيات والتطبيقات الإلكترونية قدم المبادرة تنفيذًا لتوجيهات معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم لتكامل الجهود بين مؤسسات وقطاعات الدولة لمواجهة هذه الجائحة.// انتهـى //13:33ت م0059

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