

طرابلس 05 رمضان 1441 هـ الموافق28 أبريل 2020 م واس

تعرضت مدينة ترهونة الليبية صباح اليوم ، إلى قصف بصواريخ جراد قامت بإطلاقها القوات التابعة لحكومة الوفاق وكذلك كانت قد تعرضت بالتزامن مع موعد أذان صلاة المغرب أمس .

وأفاد مصدر من داخل مدينة ترهونة أن الصواريخ اليوم سقطت في الجانب الشرقي من المدينة، وقد أطلقتها قوات متمركزة داخل مدينة مسلاتة الحدودية مع ترهونة لكنها لم تحدث أي أضرار بشرية.

وكانت القوات التابعة لحكومة الوفاق قد شنت هجوماً باتجاه الحدود الإدارية لمدينة ترهونة قبل أيام لكنها سرعان ما تراجعت إلى أماكنها السابقة بعد فشل هجومها واستماتة القوات المدافعة عن ترهونة.

// انتهى //

13:24ت م

0056





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تطورات الأوضاع الأمنية في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.