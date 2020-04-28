السعودية اليوم / " الأسرة الإيجابية " محاضرة تنظمها لجنة شؤون الأسرة بمجلس منطقة الجوف



سكاكا 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واس

تنظم لجنة شؤون الأسرة بمجلس منطقة الجوف بالتعاون مع مستشفى إرادة للصحة النفسية بالمنطقة يوم غد, محاضرة بعنوان " الأسرة الإيجابية " يقدمها الأخصائي حسين بن محمد الزهراني عبر المنصة الإلكترونية عن بعد .

وتأتي المحاضرة التي تنطلق في تمام الساعة 11 مساء غدٍ ضمن اهتمام اللجنة واستشعارها تجاه الأسرة بالمنطقة وما قد يواجهها من تحديات، ضمن سلسلة محاضرات تستمر يومياً طيلة الأسبوع الحالي.

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13:17ت م

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