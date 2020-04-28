السعودية اليوم / " توجيهات رمضانية " .. محاضرة عن بُعْدٍ بجمعية الدعوة بتبوك غداً



تبوك 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واس

تنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتبوك غداً، محاضرة بعنوان " توجيهات رمضانية " ، يقدمها الدكتور ماجد شربه، وذلك عبر تطبيق زووم.

وتأتي المحاضرة التي تُقام في تمام الساعة الـ 10 مساءً، ضمن البرامج والمناشط التي تنظمها الجمعية خلال شهر رمضان المبارك.

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13:09ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.