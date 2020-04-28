السعودية اليوم / " الأرصاد ": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك



تبوك 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة تبوك, وتشمل مدينة تبوك ومحافظة تيماء.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً - بمشيئة الله -.

// انتهى //

13:00ت م

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