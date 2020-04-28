اجتماعي / 95 عيادة طبية افتراضية بجامعة طيبة لخدمة أفراد المجتمع



المدينة المنورة 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واس

أطلقت جامعة طيبة بالمدينة المنورة أمس 95 عيادة طبية افتراضية لتوفير خدمات الاستشارة الطبية لافراد المجتمع مجاناً من خلال حجز موعد عبر البوابة الإلكترونية للجامعة.

وتشمل العيادات تخصصات أمراض القلب والطب النفسي وطب وجراحة العظام, والأمراض الباطنية, وطب الأطفال, وجراحة المسالم البولية, وأمراض وجراحة النساء والولادة, وطب الأسرة, والأذن والأنف والحنجرة, والجراحة العامة, وجراحة الاطفال.

من جهة أخرى أطلقت الجامعة مبادرة "دواءك يوصلك"، ومن ثم إيصال الأدوية الشهرية الخاصة بالأمراض المزمنة لمنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والفنيين والطلاب والطالبات، وذلك من خلال تقديم الطلب إلكترونياً عبر نافذة المبادرة على البوابة الإلكترونية للجامعة.

// انتهى //

12:57ت م

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