ثقافي / "رمضان والقرآن" درس عن بعد بجمعية الدعوة في الطائف غداً



الطائف 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واس

تنفذ جمعية الدعوة والإرشاد بالطائف غداً، عبر بثها المباشر من حساب الجمعية بتويتر درساً بعنوان "رمضان والقرآن".

وتأتي الدروس ضمن المناشط الدعوية التي تنفذها الجمعية عن بعد عقب صلاة العصر، لتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.

// انتهى //

12:50ت م

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