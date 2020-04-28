السعودية اليوم / محافظ رابغ يدشن البرامج والفعاليات الثقافية الأسرية الرمضانية



جدة 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واس

دشّن محافظة رابغ خالد بن مبيريك أمس، المسابقات الثقافية الرمضانية المنوعة، التي تقام بإشراف جمعية التنمية الأسرية وشراكة جمعية ساعي والتنمية الثقافية بالمحافظة تحت شعار "كلنا مسؤول 2020م " .

من جهة أخرى كرّم محافظ رابغ، الفائزين في جميع فروع البرنامج الثقافي الأسري، الذي كان بإشراف التنمية الثقافية والشبابية برابغ، ودعم جمعية التنمية الأسرية إنماء، ، حيث تم توصيل الجوائز العينية إلى منازل الفائزين، والنقدية عبر التحويل البنكي، وذلك حسب الإجراءات الاحترازية المتبعة.

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12:47ت م

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