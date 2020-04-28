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شكرا لقرائتكم خبر عن التباعد بين صفوف المصلين بالمسجد النبوي تطبيقاً للإجراءات الوقائية والان نبدء بالتفاصيل
طبّقت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الإجراءات الاحترازية بالتباعد بين صفوف المصلين أثناء أداء صلاة التراويح في المسجد النبوي, تطبيقاً للإجراءات الوقائية التي تؤكد على التباعد بين الأفراد.
ويأتي هذا الإجراء ضمن الإجراءات الوقائية التي قامت بها الوكالة بالتعاون مع وزارة الصحة لمنع وصول فايروس كورونا في أوساط العاملين بالمسجد النبوي, وذلك بعد صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في وقتٍ سابق على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين، وتخفيفها إلى خمس تسليمات وإكمال القرآن الكريم في صلاة التهجد مع استمرار تعليق دخول المصلين.
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