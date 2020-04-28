شكرا لقرائتكم تنبيه من موجة غبار تضرب تبوك حتى الـ 8 مساءً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-04-28 تنبيه من موجة غبار تضرب تبوك حتى الـ 8 مساءً متابعات الخليج 365 - واس Advertisements نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة تبوك, وتشمل مدينة تبوك ومحافظة تيماء.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً – بمشيئة الله -. تابع جديد أخبار فيروس تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر









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