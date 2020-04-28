فرق المسح النشط تواصل فحص كورونا بالطائف

2020-04-28

متابعات الخليج 365 - الطائف

تواصل فرق المسح النشط في الطائف جهودها للكشف على المواقع ضمن الخطط الاستباقية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد في المملكة.

وكانت الصحة بدأت قبل نحو أسبوعين تطبيق المسح النشط في كافة مناطق المملكة حيث تم فحص قرابة المليون شخص استباقياً.

وفي الفحص النشط تقوم الفرق الصحية المدربة بالانتقال إلى الأحياء الأكثر ازدحاماً، وكذلك مساكن العمال والأماكن التي يتوقع ظهور المرض فيها لفحص السكان قبل ظهور الأعراض الكاملة عليهم.

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