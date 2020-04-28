- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم فرق المسح النشط تواصل فحص كورونا بالطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فرق المسح النشط تواصل فحص كورونا بالطائف
متابعات الخليج 365 - الطائف
تواصل فرق المسح النشط في الطائف جهودها للكشف على المواقع ضمن الخطط الاستباقية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد في المملكة.
وكانت الصحة بدأت قبل نحو أسبوعين تطبيق المسح النشط في كافة مناطق المملكة حيث تم فحص قرابة المليون شخص استباقياً.
وفي الفحص النشط تقوم الفرق الصحية المدربة بالانتقال إلى الأحياء الأكثر ازدحاماً، وكذلك مساكن العمال والأماكن التي يتوقع ظهور المرض فيها لفحص السكان قبل ظهور الأعراض الكاملة عليهم.
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر فرق المسح النشط تواصل فحص كورونا بالطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.