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أمطار ورياح تحد الرؤية على نجران حتى السابعة مساء

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2020-04-28

أمطار ورياح تحد الرؤية على نجران حتى السابعة مساء

متابعات الخليج 365 - واس

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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة نجران.
وبينت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة، وخباش وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً بمشيئة الله .
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران بدورها المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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