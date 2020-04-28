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حالات كورونا في ألمانيا تتجاوز 156 ألفاً والوفيات 8545

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2020-04-28

حالات كورونا في ألمانيا تتجاوز 156 ألفاً والوفيات 8545

متابعات الخليج 365 - واس

سجلت ألمانيا أكثر من 156200 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى صباح اليوم، وذلك بحسب تقييم خاص بوكالة الأنباء الألمانية .

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وجاء في التقييم الذي يستند إلى أحدث الأعداد في جميع الولايات الألمانية، أن 5845 شخصاً، على الأقل، توفوا إثر الإصابة بالفيروس في البلاد حتى صباح اليوم.

وأعلن معهد “روبرت كوخ” الألماني المعني بالأمراض المعدية وغير المعدية أمس الاثنين أن معدل العدوى بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا عاود الارتفاع.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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