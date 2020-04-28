- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم حالات كورونا في ألمانيا تتجاوز 156 ألفاً والوفيات 8545 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
حالات كورونا في ألمانيا تتجاوز 156 ألفاً والوفيات 8545
متابعات الخليج 365 - واس
سجلت ألمانيا أكثر من 156200 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى صباح اليوم، وذلك بحسب تقييم خاص بوكالة الأنباء الألمانية .
وجاء في التقييم الذي يستند إلى أحدث الأعداد في جميع الولايات الألمانية، أن 5845 شخصاً، على الأقل، توفوا إثر الإصابة بالفيروس في البلاد حتى صباح اليوم.
وأعلن معهد “روبرت كوخ” الألماني المعني بالأمراض المعدية وغير المعدية أمس الاثنين أن معدل العدوى بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا عاود الارتفاع.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر حالات كورونا في ألمانيا تتجاوز 156 ألفاً والوفيات 8545 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.