عراقية تلقي بنفسها من الطابق الخامس في نهار رمضان

2020-04-28

متابعات الخليج 365 - متابعة

أقدمت امرأة عراقية على الانتحار في نهار رمضان بعدما ألقت نفسها من الطابق الخامس صباح اليوم الثلاثاء بأحد أحياء العاصمة العراقية بغداد.

ونقلت قناة السومرية عن شرطة نجدة بغداد، الثلاثاء، القول: إن ربة بيت عشرينية رمت نفسها من الطابق الخامس في بناية غربي العاصمة.

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وأفادت الشرطة أن آمر قاطع نجدة حي العامل شاهد أثناء تجواله ضمن محله ٨٨٥ في منطقة حي الجهاد، غربي بغداد، سقوط شخص من أعلى إحدى البنايات.

وأوضح بيان الشرطة، أنه تم على الفور التوجه إلى مكان الحادث، وتبين سقوط فتاة من الطابق الخامس بقصد الانتحار، مشيراً إلى أن المعلومات الأولية تظهر أنها ربة بيت من مواليد ١٩٩٩ وتسكن المنطقة المذكورة .

وأفادت الشرطة أنه تم إجراء الإسعافات الأولية وإنقاذ حياتها ونقلها فوراً بواسطة النجدة إلى مستشفى اليرموك لإكمال العلاج.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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