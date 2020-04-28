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سجّلت الكويت، اليوم، شفاء 164 حالة من المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي شُفيت إلى 1176 حالة.
وقال وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.الكويت فيروس كورونا الجديد
28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441 12:36 PM
وزير الصحة: عدد الحالات المتعافية يصل إلى 1176شفاء 164 حالة جديدة من فيروس كورونا بالكويت
سجّلت الكويت، اليوم، شفاء 164 حالة من المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي شُفيت إلى 1176 حالة.
وقال وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
، شفاء 164 حالة جديدة من فيروس كورونا بالكويت ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.