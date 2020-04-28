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أشرف القنصل العام في مومباي سعد بن ظافر القرني؛ مساء أمس، على عودة المواطنين الموجودين في الهند إلى المملكة.
ونشر حساب القنصلية السعودية في مومباي على "تويتر" صور المواطنين خلال رحلة العودة من ثلاثة مطارات مختلفة.
من جهتهم، عبّر المواطنون عن سعادتهم وشكرهم للقيادة الرشيدة.
يأتي ذلك ضمن الرحلات الاستثنائية التي يتم تسييرها إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـــ حفظهما الله ـــ، لإعادة المواطنين الموجودين خارج المملكة، حيث حال تعليق الرحلات أخيراً ضمن إجراءات مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد دون عودتهم للوطن، حيث يتم تسيير رحلات مخصصة لهذا الغرض إلى عديد من الوجهات الدولية.
28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441 12:21 PM
بمتابعة القنصل العام في مومباي.. عبّروا عن سعادتهم وشكرهم للقيادةبالصور.. عودة المواطنين الموجودين بالهند من 3 مطارات مختلفة
أشرف القنصل العام في مومباي سعد بن ظافر القرني؛ مساء أمس، على عودة المواطنين الموجودين في الهند إلى المملكة.
ونشر حساب القنصلية السعودية في مومباي على "تويتر" صور المواطنين خلال رحلة العودة من ثلاثة مطارات مختلفة.
من جهتهم، عبّر المواطنون عن سعادتهم وشكرهم للقيادة الرشيدة.
يأتي ذلك ضمن الرحلات الاستثنائية التي يتم تسييرها إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـــ حفظهما الله ـــ، لإعادة المواطنين الموجودين خارج المملكة، حيث حال تعليق الرحلات أخيراً ضمن إجراءات مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد دون عودتهم للوطن، حيث يتم تسيير رحلات مخصصة لهذا الغرض إلى عديد من الوجهات الدولية.
، بالصور.. عودة المواطنين الموجودين بالهند من 3 مطارات مختلفة ،
المصدر : الخليج 365
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