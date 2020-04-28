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أعلنت إسبانيا، اليوم، أدنى حصيلة وفيات يومية بكورونا بعد تسجيلها 301 وفاة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 23822 حالة.
كما أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، تجاوز عدد إصابات فيروس كورونا في البلاد 210 آلاف بعد تشخيص 1308 حالات جديدة.فيروس كورونا الجديد
28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441 12:02 PM
ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 23822 حالةإسبانيا تسجل أدنى حصيلة وفيات يومية بكورونا
أعلنت إسبانيا، اليوم، أدنى حصيلة وفيات يومية بكورونا بعد تسجيلها 301 وفاة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 23822 حالة.
كما أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، تجاوز عدد إصابات فيروس كورونا في البلاد 210 آلاف بعد تشخيص 1308 حالات جديدة.
، إسبانيا تسجل أدنى حصيلة وفيات يومية بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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