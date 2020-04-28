، رعب كورونا في تركيا.. قفز من "الرابع" هرباً من الحجر فمات.. مفاجأة في نتائج تحليله ،

محمد بن مسعود - الدمام - أخصائي: عدد المتوفين بالفيروس بالبلاد تحت الـ 60 أكثر من 4 أضعاف نظرائهم في أوروبا

لقى رجل تركي مصرعه بعدما قفز من الطابق الرابع في المستشفى، حيث أجرى فحصاً للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا.

ونقل الرجل، إلى مستشفى مركز أفندي قبل 6 أيام بعدما ظهرت عليه أعراض الفيروس، وتم الحصول على عينات من دمه، غير أنه سعى للهرب من المستشفى بسبب حالة الرعب التي هيمنت عليه.

وفى محاولة منه للفرار خوفاً من البقاء في الحجر الصحي، قفز من الشرفة بالطابق الرابع بالمستشفى؛ ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة.

ووفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، اليوم الثلاثاء، فإنه بعد إجراء الإسعافات الأولية، نُقل إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى مانيسا الحكومي، ومكث فيه 6 أيام، غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وفي وقت لاحق، تبين أن نتائج الفحوص التي خضع لها الرجل جاءت سلبية.

وكانت بيانات وزارة الصحة التركية، قد أظهرت ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في تركيا بواقع 2131 في الساعات الـ 24 الماضية ووفاة 95 آخرين؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 2900.

وأوضحت الوزارة، مساء أمس الإثنين، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد بلغ 112261، وهو أعلى إجمالي لأي دولة خارج أوروبا الغربية أو الولايات المتحدة.

وتعافى حتى الآن ما يصل إلى 33791 شخصاً من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض الجهاز التنفسي كوفيد-19.. وبلغ عدد الاختبارات التي أُجريت خلال الساعات الـ 24 الماضية 20143.

وفى وقت سابق، قال أخصائي الأمراض الباطنية التركي الدكتور عثمان ارك؛ إن عدد الأشخاص تحت سن الـ 60 الذين يموتون في تركيا بسبب فيروس كورونا أكثر من 4 أضعاف نظرائهم في أوروبا.فيروس كورونا الجديد تركيا