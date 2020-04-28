شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط السعودية تكشف لـ "اليوم" حقيقة عودة الرحلات الداخلية أول يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت الخطوط السعودية لـ "اليوم" أنه لا صحة لما تم تداوله حول عودة الرحلات الجوية للطيران الداخلي بالمملكة في ١ / ٦ /٢٠٢٠.

‏وكانت تداولت أنباء بأن الخطوط السعودية تسمح بحجوزات الطيران الداخلية عبر موقعها الرسمي بداية من يوم الاثنين 1 يونيو 2020 الموافق 9 شوال 1441هـ، وهو ما نفته الخطوط السعودية.