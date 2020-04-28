أسعار الذهب تتراجع 1% مع استقرار سعر الدولار وهبوط النفط

2020-04-28

متابعات الخليج 365 - متابعة

انخفض سعر الذهب قرابة 1% يوم الثلاثاء بفضل تخفيف بعض الدول للقيود المتعلقة بفيروس كورونا، على الرغم من أن المخاوف والآمال بشأن المزيد من التحفيز أبقت المعدن الأصفر قرب مستوى 1700 دولار.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1702 دولار للأوقية بحلول الساعة 0701 بتوقيت جرينتش، بعد أن نزل 1.4% خلال الجلسة وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1716.20 دولار للأوقية.

وأعلنت بعض الدول، ومن بينها إيطاليا ونيوزيلندا، وإسبانيا وسويسرا، عن تخفيف إجراءات العزل العام وبدا أن المزيد من المناطق في الولايات المتحدة تتأهب لاستئناف الأنشطة.

ويميل الذهب للاستفادة من إجراءات التحفيز واسعة النطاق إذ إنه يعتبر في العادة تحوطاً في مواجهة التضخم وعدم استقرار العملة.

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وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 1.1% إلى 1945.86 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.2% إلى 756.07 دولار للأوقية، بينما تراجعت الفضة 1.9% إلى 14.99 دولار للأوقية.

من جهة أخرى استقر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء فيما تسود حالة من الترقب في أسواق العملة قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي والبنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع فيما أدي انخفاض جديد لأسعار النفط إلى توخي الحذر إزاء المخاطرة.واستقرت العملة الأمريكية أمام معظم العملات الرئيسية، باستثناء الدولار النيوزيليندي الذي هبط نتيجة توقعات بمزيد من التيسير النقدي.

واستقر الدولار مقابل سلة من العملات عند 100.1000 وهو نفس مستواه على مدار الشهر. ولكنه انخفض قليلا مقابل العملة اليابانية إلى 107.17 ين وارتفع قليلاً مقابل اليورو والجنيه الإسترليني.

وسجلت العملة الموحدة 1.0821 دولار أمريكي. ونزل الإسترليني قليلاً إلى 1.2412 دولار بعدما حذر رئيس الوزراء بوريس جونسون من أن تخفيف إجراءات العزل الصارمة في بريطانيا سيكون خطيراً جداً.

ونزل الدولار الأسترالي قليلاً إلى 0.6450 دولار أمريكي بعدما حقق مكاسب على مدار أربع جلسات متتالية بفضل تفاؤل حيال إعادة فتح الاقتصاد العالمي.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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