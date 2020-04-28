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مطالبات بضبط مجاهر بالمعصية في شهر الخير

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2020-04-28

مطالبات بضبط مجاهر بالمعصية في شهر الخير

متابعات الخليج 365 - جدة

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طالب العديد من المواطنين بالقبض على شاب ظهر في مقطع فيديو عبر السناب وهو يجاهر بالمعصية في شهر رمضان المبارك.
وظهر الشاب في حالة غير طبيعية وهو يؤكد أنه سينزل الشارع ويعتدي على كل من يمنعه من المجاهرة بالمعصية وشرب الخمر.
ولاقى هذا المقطع استهجاناً كبيراً من جميع المغردين الذين طالبوا بسرعة تحرك الجهات الأمنية للقبض عليه حتى يكون عبرة لغيره.
واستغرب المواطنون من بث هذه المقاطع عبر مواقع التواصل والتي لا تحمل في مضمونها أي محتوى مفيد أو هادف مشيرين إلى عدم متابعة كل من يسعى إلى الشهرة عبر محتوى غير هادف في مواقع التواصل.

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