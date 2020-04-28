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رياح وأتربة تحد الرؤية على المدينة المنورة حتى السادسة مساء

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2020-04-28

رياح وأتربة تحد الرؤية على المدينة المنورة حتى السادسة مساء

متابعات الخليج 365 - واس

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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم, تضمنت رياح نشطة وأتربة مثارة وتدني في مدى الرؤية.
وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية – العلا – العيص – المهد – خيبر – وادي الفرع ، وتستمر حتى الساعة السادسة من مساء هذا اليوم.

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